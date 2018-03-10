Как отметили в профсоюзе ПАМЕ, захват здания является символическим жестом в знак протеста против реформы пенсионной системы и страхования. ПАМЕ призывает трудящихся и пенсионеров принять участие в акциях протеста.
Должно быть предельно ясно: план спасения должен быть в рамках европейской семьи. Это правительство не стремится решать за пределами Европы проблему, которая является европейской, заявил Яннис Варуфакис.
Греция в 2009 году обратилась за помощью к ЕС и МВФ после того, как кризис суверенного долга лишил ее возможности финансировать гособлигации. На проведение реформ и бюджетные нужды Греции было выделено в общей сложности 240 миллиардов евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".