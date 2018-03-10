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Греция в 2009 году обратилась за помощью к ЕС и МВФ после того, как кризис суверенного долга лишил ее возможности финансировать гособлигации. На проведение реформ и бюджетные нужды Греции было выделено в общей сложности 240 миллиардов евро.