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    Министерство финансов Греции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Флаг Греции
    В Греции активисты коммунистического профсоюза захватили Минфин
    08:48 29.03.2016
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    Как отметили в профсоюзе ПАМЕ, захват здания является символическим жестом в знак протеста против реформы пенсионной системы и страхования. ПАМЕ призывает трудящихся и пенсионеров принять участие в акциях протеста.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
    Чиновница Минфина Греции раскритиковала Ципраса и ушла в отставку
    14:15 15.07.2015
    171Массовые беспорядки в Греции
    Надя Валовани написала письмо премьер-министру Ципрасу, в котором раскритиковала его за договоренности с европейскими кредиторами.
    Очередь пенсионеров в Национальный банк Греции
    "Банковские каникулы" в Греции продлены еще на сутки
    10:45 15.07.2015
    94Массовые беспорядки в Греции
    Министерство финансов Греции решило продлить "каникулы" для банковских учреждений до 16 июля включительно. Правда, банкам расширен перечень разрешенных операций.
    Флаг Греции в Афинах. Архивное фото
    Минфин Греции обещает в срок платить зарплаты и " не стричь" депозиты
    23:40 07.07.2015
    92Массовые беспорядки в Греции
    Первый замминистра финансов Греции Димитрис Мардас заявил, что ситуация в банковской системе скоро урегулируется, "и правительство не рассматривает вариант "стрижки" вкладов в банках".
    Референдум в Греции
    Греция не может принять нежизнеспособное решение с кредиторами - минфин
    00:15 07.07.2015
    141Массовые беспорядки в Греции
    Греческие избиратели проголосовали на недавнем референдуме против договоренностей с кредиторами из ЕС по внешнему финансированию в обмен на сокращение расходов.
    Флаг Греции
    В Греции назначен новый министр финансов
    17:09 06.07.2015
    338Массовые беспорядки в Греции
    Новым главой греческого Минфина назначен координатор греческой команды переговорщиков Эвклид Цакалотос. Он заменил подавшего в отставку Янниса Варуфакиса.
    Греция. Архивное фото
    Греция не ищет решение кризиса за пределами ЕС - глава Минфина
    01:22 10.04.2015
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    Должно быть предельно ясно: план спасения должен быть в рамках европейской семьи. Это правительство не стремится решать за пределами Европы проблему, которая является европейской, заявил Яннис Варуфакис.
    Греческий флаг
    Греция вышла из меморандумов с кредиторами - Минфин
    00:18 21.02.2015
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    Минфин Греции объявил о выходе из меморандумов с кредиторами. Эти документы определяли всю экономическую жизнь страны.
    Здание греческого парламента
    Греция начала переговоры о выходе из программы кредитования МВФ - СМИ
    22:54 12.10.2014
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    Греция в 2009 году обратилась за помощью к ЕС и МВФ после того, как кризис суверенного долга лишил ее возможности финансировать гособлигации. На проведение реформ и бюджетные нужды Греции было выделено в общей сложности 240 миллиардов евро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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