Глава ЦИК Азербайджана зачитал на пресс-конференции фамилии победителей в мажоритарных округах, при этом не назвал их партийную принадлежность. Кроме того, в ряде из 125 округов данные о победителях пока отсутствуют.
Парламент Азербайджана — Милли Меджлис — является однопалатным законодательным органом, в котором заседают 125 депутатов. Они избираются по мажоритарной системе. По данным ЦИК страны, в парламент претендует 767 кандидатов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".