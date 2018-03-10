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    Милли Меджлис Азербайджана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Азербайджан
    Правящая партия "Новый Азербайджан" побеждает на выборах в парламент
    00:42 02.11.2015
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    Глава ЦИК Азербайджана зачитал на пресс-конференции фамилии победителей в мажоритарных округах, при этом не назвал их партийную принадлежность. Кроме того, в ряде из 125 округов данные о победителях пока отсутствуют.
    Флаг Азербайджана
    В Азербайджане начались парламентские выборы
    05:44 01.11.2015
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    Парламент Азербайджана — Милли Меджлис — является однопалатным законодательным органом, в котором заседают 125 депутатов. Они избираются по мажоритарной системе. По данным ЦИК страны, в парламент претендует 767 кандидатов.
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев, архивное фото
    "День тишины" перед выборами в парламент наступил в Азербайджане
    06:46 31.10.2015
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    Согласно данным ЦИК, на 125 мест в парламенте претендуют 769 кандидатов, то есть в среднем по шесть претендентов на депутатский мандат. Почти половина кандидатов являются выдвиженцами от партий.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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