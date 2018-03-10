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    Международный трибунал по бывшей Югославии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Трагически закончилось заседание Международного трибунала по бывшей Югославии, в ходе которого хорватский генерал Слободан Праляк принял яд. Перед этим он заявил, что не является военным преступником.
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    Суд в Гааге начал оглашение вердикта лидеру сербских радикалов Шешелю
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    На данный момент Шешель находится в Белграде – в 2014 году он был отпущен из МТБЮ по состоянию здоровья. Ожидается, что он даст пресс-конференцию для журналистов в штабе своей партии.
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    Караджичу вынесен предельно суровый приговор - МИД РФ
    18:28 25.03.2016
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    Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
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    Лидер сербских националистов Шешель ожидает досрочных выборов в парламент
    04:29 16.11.2014
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    Об этом он заявил в субботу на первом митинге после возвращения из Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где он провел по обвинению в военных преступлениях, но без вынесения приговора около 12 лет.
    Сербский флаг. Архивное фото
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    22:58 11.11.2014
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    Шешель не будет находиться под домашним арестом. Условиями его освобождения называются гарантии неприкосновенности свидетелей по его делу и возвращения на вынесение приговора, дата которого не определена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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