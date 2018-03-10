Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
Об этом он заявил в субботу на первом митинге после возвращения из Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где он провел по обвинению в военных преступлениях, но без вынесения приговора около 12 лет.
Шешель не будет находиться под домашним арестом. Условиями его освобождения называются гарантии неприкосновенности свидетелей по его делу и возвращения на вынесение приговора, дата которого не определена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".