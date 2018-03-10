По словам министра иностранных дел Павла Климкина, меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе будет подан в суд в Гааге в понедельник.
Согласно заявлению МИД РФ, Международный суд на данном этапе признал неправдоподобными обвинения Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила убеждение, что иск Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций начнет рассматриваться в следующем году, ориентировочно летом.
Вскоре международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против России, пишут мировые СМИ. Как скоро решится судьба Крыма и Донбасса, и есть ли шанс, что решение суда будет выполняться?
Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ. Согласно процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.
Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что иск Украины к РФ - "первое дело, которое рассматривает в суде в отношении страны к стране по финансированию терроризма".
Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль отметила, что судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденными фактами.
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН в Гааге заявила, что "тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки".
Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. Киев требует от суда обязать Россию "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину", а также "прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе будет подан в суд в Гааге в понедельник.