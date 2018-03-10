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    Международный суд ООН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Глава МИД Украины Павел Климкин
    Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
    17:26 15.02.2018
    405Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе будет подан в суд в Гааге в понедельник.
    Флаг Великобритании
    Диета Brexit. Великобритания теряет вес на международной арене
    12:53 24.11.2017
    174Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Brexit определенно имеет отношение к ослаблению влияния Великобритании, и что есть признаки того, что другие страны Европейского союза менее охотно начинают помогать Великобритании.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: ООН должна усилить поддержку суда, расследующего "агрессию РФ"
    02:59 31.10.2017
    180Украина против России: суд в Гааге
    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что "международное сообщество должно увеличить поддержку усилий МУС в борьбе с безнаказанностью".
    Владимир Ельченко на заседании СБ ООН. Архивное фото
    РФ игнорирует требования Международного суда ООН по Крыму - Ельченко
    03:29 27.10.2017
    934
    Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко напомнил, что невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние.
    Международный суд ООН. Архивное фото
    Суд ООН подтвердил график рассмотрения дела "Украина против России"
    23:38 14.06.2017
    281Украина против России: суд в Гааге
    Позиция обеих сторон - Украины и России - будет у суда 12 июля 2019. Далее суд должен определить новый график для предоставления сторонами комментариев на позиции друг друга.
    Белашко: идея украинских властей свалить все на попередников провалилась. Видео
    Белашко: власти не удалось заручиться поддержкой международного правосудия 
    03:36 07.05.2017
    629Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил, что провалилась идея нынешнего режима переложить "все бремя своей незаконности, нелегитимности на "папередников".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    МИД РФ советует Украине внимательно ознакомиться с решением суда ООН
    01:28 03.05.2017
    514Украина против России: суд в Гааге
    Согласно заявлению МИД РФ, Международный суд на данном этапе признал неправдоподобными обвинения Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Петренко сообщил о действиях Киева в случае невыполнения РФ решения суда ООН
    00:24 25.04.2017
    1029Украина против России: суд в Гааге
    Международный суд ООН принял решение о введении временных мер в деле по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге. Архивное фото
    Зеркаль: на подготовку меморандума для суда ООН уйдет 8 месяцев
    02:58 22.04.2017
    215Украина против России: суд в Гааге
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила убеждение, что иск Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций начнет рассматриваться в следующем году, ориентировочно летом.
    Заседание Международного суда ООН
    Гаага головного мозга
    12:18 21.04.2017
    1513Украина против России: суд в Гааге
    Промежуточные решения Суда ООН в Гааге оказались не совсем в пользу Киева. Итоговые же решения могут стать серьезным разочарованием для нынешней украинской власти.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украина будет работать над выполнением решения суда ООН - Климкин
    19:54 19.04.2017
    1025Украина против России: суд в Гааге
    Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин отметил, что Украина будет работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы "остановить Россию".
    Флаги Украины и России
    Deutsche Welle: иск Украины против РФ в суд ООН - основные факты
    16:03 19.04.2017
    1719Украина против России: суд в Гааге
    Вскоре международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против России, пишут мировые СМИ. Как скоро решится судьба Крыма и Донбасса, и есть ли шанс, что решение суда будет выполняться?
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Требование Украины ввести временные меры по иску к России. Справка
    05:32 19.04.2017
    1302Украина против России: суд в Гааге
    По сообщению МИД Украины, иск подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины".
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН
    В среду суд в Гааге огласит решение по иску Украины к РФ
    03:31 19.04.2017
    1262Украина против России: суд в Гааге
    Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ. Согласно процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.
    Дмитрий Левусь
    Решение суда ООН по иску Украины к РФ подождем 5-6 лет - эксперт
    09:59 11.03.2017
    1084Украина против России: суд в Гааге
    Политолог Дмитрий Левусь в эфире "ГС" подчеркнул, что рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН является позитивным моментом для имиджа Украины.
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время пресс-конференции после четвертого дня рассмотрения дела в Международном суде ООН в Гааге
    Зеркаль: иск Украины к РФ по финансированию терроризма - вызов для суда
    03:28 10.03.2017
    1294Украина против России: суд в Гааге
    Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что иск Украины к РФ - "первое дело, которое рассматривает в суде в отношении страны к стране по финансированию терроризма".
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Зеркаль: в последний день слушаний в Гааге ожидаем много грязи от России
    05:32 09.03.2017
    1484Украина против России: суд в Гааге
    Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль отметила, что судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденными фактами.
    Борис Бабин
    Суд в Гааге: РФ будет доказывать, что Украина нарушила процедуру - Бабин
    20:07 06.03.2017
    894Украина против России: суд в Гааге
    Украина не обратилась за решением спора в профильный комитет ООН по противодействию расовой дискриминации. Об этом в эфире ГС заявил юрист-международник Борис Бабин.
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Киев просит суд ООН ввести меры по защите прав украинцев
    14:16 06.03.2017
    346Украина против России: суд в Гааге
    Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН в Гааге заявила, что "тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки".
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    В Гааге начались слушания в рамках иска Киева против Москвы
    12:24 06.03.2017
    939Украина против России: суд в Гааге
    Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. Киев требует от суда обязать Россию "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину", а также "прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований".
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    Глава МИД Украины Павел Климкин
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    17:26 15.02.2018
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    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе будет подан в суд в Гааге в понедельник.
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