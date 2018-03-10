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    Международный банк реконструкции и развития

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Доллары
    Меморандум о создании фонда доноров для Донбасса подписан с ООН и МБРР
    06:41 29.10.2016
    249
    По оценкам международных организаций, убытки, нанесенные боевыми действиями на подконтрольных Киеву территориях, оцениваются по меньшей мере в 3 миллиарда долларов.
    Ямы на дорогах
    Украина на неделю раньше получила $560 млн займа от МБРР на ремонт дорог
    05:14 18.02.2016
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    Как сообщается, "Укравтодор" уже в марте этого года может начать закупку работ и услуг, необходимых для реализации третьего совместного с МБРР проекта развития дорожной отрасли.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ и Международный банк реконструкции и развития. Справка
    06:41 27.12.2015
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    Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Крупнейшие заемщики в настоящий момент - Португалия, Греция, Ирландия, Украина.
    Строительство дорог в Украине
    Подписано соглашение о кредите Украине в $560 млн на развитие дорожной отрасли
    11:19 19.11.2015
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    В четверг было подписано соглашение между Министерством инфраструктуры Украины и Всемирным банком о выделении займа на развитие дорожной отрасли.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Киев и МБРР подпишут соглашение о предоставлении Украине займа в $560 млн
    17:18 18.11.2015
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    Как сообщили в кабинете министров Украины, в четверг состоится подписание соглашения о предоставлении займа МБРР в размере 560 миллионов долларов США.
    Манама, Бахрейн
    В Бахрейне пройдет конференция по борьбе с финансированием терроризма
    09:17 09.11.2014
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    Каждую страну будут представлять два человека. От России на совещание прибудут сотрудники МИД РФ и Федеральной службы России по финансовому мониторингу.
    Заседание Верховной Рады
    Турчинов сформировал делегацию для участия в переговорах с МБРР
    11:44 28.04.2014
    2Экономика Украины
    Назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности президента Александр Турчинов сформировал делегацию для участия в переговорах с МБРР относительно заключения соглашения о займе в сумме до 350 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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