Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Крупнейшие заемщики в настоящий момент - Португалия, Греция, Ирландия, Украина.
Назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности президента Александр Турчинов сформировал делегацию для участия в переговорах с МБРР относительно заключения соглашения о займе в сумме до 350 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".