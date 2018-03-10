Ежегодно последняя полная неделя сентября отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf), которая завершается Международным днем глухих. Ниже приводится справочная информация.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".