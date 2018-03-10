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    Международная финансовая корпорация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
    Украина намерена привлечь до $1 млрд на закупку газа из Европы - Минфин
    10:44 29.01.2016
    421Газ из России: "зимний пакет".
    По словам Натальи Яресько, благодаря соглашениям с Всемирным банком, ЕБРР и Международной финансовой корпорацией Украины сможет аккумулировать в межсезонье до 1 миллиарда долларов на закупки топлива.
    Наталия Яресько и Кристин Лагард
    Яресько обсудила с главой МВФ и вице-президентом IFC инвестиции в Украину
    09:37 13.10.2015
    495Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    О деталях переговоров министр финансов Украины не сообщила. Четырехлетняя программа финансовой помощи Украине была утверждена советом директоров МВФ 11 марта.
    Нафтогаз Украины
    НБУ: "Нафтогаз" намерен получить $500 млн от ЕБРР и IFC на закупку газа
    17:02 09.09.2015
    85Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с европейскими финансовыми институтами о привлечении кредитных средств, сообщила Валерия Гонтарева. По ее словам, "нас ждут закупки газа на зимний период".
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Глава Минэнерго: в сентябре ожидается $300 млн от ЕБРР на закупку газа
    14:33 10.08.2015
    143Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Министерство энергетики и угольной промышленности ведет переговоры со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией о привлечении средств на закупку топлива.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Украина в сентябре ожидает от ЕБРР $300 млн на закупку газа - Демчишин
    14:17 10.08.2015
    57Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам министра энергетики и угольной промышленности, украинская сторона ведет переговоры со Всемирным банком и IFC о привлечении кредитов на 500 и 250 миллионов долларов соответственно.
    Нафтогаз Украины
    IFC готова дать $300 млн компаниям Европы для заполнения ПХГ Украины
    17:04 16.07.2015
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    Согласно информации, сейчас ведутся переговоры с IFC относительно возможности этого банка предоставить кредит европейским поставщикам газа, таким как Gaz de France, RWE.
    Экономика. Архивное фото
    Украина ожидает подняться в рейтинге Doing Business на 50 место - Минэкономики
    22:43 01.02.2015
    262Ситуация в экономике Украины
    Украина за год поднялась в рейтинге Doing Business на 16 позиций благодаря тому, что упростила процесс уплаты налогов для компаний, введя электронную систему для подачи деклараций и уплаты единого социального налога.
    Гривны
    Украина выросла в рейтинге Doing Business на 16 позиций
    02:10 29.10.2014
    234Кризис в экономике Украины
    Украина поднялась на 96 место с прошлогоднего 112ого. Это стало возможным благодаря тому, что Украина упростила процесс уплаты налогов для компаний, введя электронную систему для подачи деклараций и уплаты единого социального налога.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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