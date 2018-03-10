Украина за год поднялась в рейтинге Doing Business на 16 позиций благодаря тому, что упростила процесс уплаты налогов для компаний, введя электронную систему для подачи деклараций и уплаты единого социального налога.
Украина поднялась на 96 место с прошлогоднего 112ого. Это стало возможным благодаря тому, что Украина упростила процесс уплаты налогов для компаний, введя электронную систему для подачи деклараций и уплаты единого социального налога.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".