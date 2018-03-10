наверх
10.03.201819:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Международная федерация журналистов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Международная федерация журналистов: блокирование соцсетей - цензура
    19:23 16.05.2017
    588Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Международная федерация журналистов выступила против любой блокады любого СМИ или социальной сети в любой стране мира, так как это форма цензуры.
    Журналисты, камера, пресс-конференция
    Более 90 сотрудников СМИ погибли при терактах и перестрелках в 2016 году
    05:13 31.12.2016
    94
    Наибольшее количество журналистов погибло в Ираке (15 человек), Афганистане (13 человек) и Мексике (11 человек). Еще 29 журналистов стали жертвами двух авиакатастроф.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    В 2014 году погибли более 100 журналистов - доклад
    06:40 14.04.2015
    101
    Одним из наиболее резонансных случаев стало нападение на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo 7 января. Двое злоумышленников ворвались в редакцию и открыли огонь по находившимся там людям.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги