Международная федерация лыжного спорта сообщила, что шесть российских спортсменов, в отношении которых открыто дисциплинарное производство по нарушению антидопинговых правил, с 22 декабря временно отстранены от соревнований.
Международная федерация лыжного спорта изучит доклад Макларена о применении допинга в России в ближайшие дни и будет решительно действовать в соответствии с политикой нулевой терпимости FIS к нарушившим антидопинговые правила.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".