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В соответствии с новой системой квалификации путевки на Игры будут разыграны на континентальных турнирах и этапах Кубка мира. В настоящее время команды квалифицируются на Олимпиады через выступления на чемпионате мира в год Игр и на тестовых соревнованиях.