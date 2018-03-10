Как сообщили в Минпромторге РФ, "Мечел" в четверг сообщил, что получил распоряжение властей самопровозглашенной ДНР о введении временной администрации на Донецком электрометаллургическом заводе (ДЭМЗ).
ДЭМЗ может больше не приступить к работе после того, как российская группа "Мечел" временно приостановила производство на предприятии из-за сложной ситуации на рынках сырья и конечной металлургической продукции.
Российская компания временно приостановило производство на Донецком электрометаллургическом заводе и на румынских металлургических предприятиях из-за сложной ситуации на рынках сырья и конечной металлургической продукции.
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