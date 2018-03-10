наверх
10.03.201821:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мечел

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание головного офиса ОАО Мечел в Москве
    Российская компания "Мечел" теряет контроль над ДЭМЗ на территории ДНР
    02:12 22.07.2016
    784АТО: в предчувствии военного положения.
    Как сообщили в Минпромторге РФ, "Мечел" в четверг сообщил, что получил распоряжение властей самопровозглашенной ДНР о введении временной администрации на Донецком электрометаллургическом заводе (ДЭМЗ).
    Здание головного офиса ОАО Мечел в Москве
    Падение акций "Мечела" достигло на торгах в пятницу 16%
    09:12 14.03.2014
    18
    Акции "Мечела" на торгах в пятницу падают более чем на 16% на фоне общего снижения рынка из-за опасений относительно возможного введения санкций против России, свидетельствуют данные Московской биржи.
    "Мечел" закрыл представительство в Украине
    18:06 19.03.2013
    14
    Совет директоров ОАО "Мечел" принял решение о ликвидации представительства в Украине, в Киеве. Совет также прекратил полномочия директора представительства - Сергея Боклагова с 19 марта.
    Власти донецкой области опасаются полной остановки производства ДЭМЗ
    16:18 11.02.2013
    17
    ДЭМЗ может больше не приступить к работе после того, как российская группа "Мечел" временно приостановила производство на предприятии из-за сложной ситуации на рынках сырья и конечной металлургической продукции.
    Работа электрометаллургического комбината
    "Мечел" приостановил работы на заводах Украины и Румынии
    17:20 23.11.2012
    43
    Российская компания временно приостановило производство на Донецком электрометаллургическом заводе и на румынских металлургических предприятиях из-за сложной ситуации на рынках сырья и конечной металлургической продукции.
    Работа электрометаллургического комбината
    "Мечел" может продать до 25% "Мечел-Майнинга"
    17:56 25.09.2012
    5
    Совет в частности одобрил реализацию активов предприятия Частное акционерное общество "Донецкий Электрометаллургический Завод" (Украина).
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги