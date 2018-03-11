Пресс-служба ДТЭК заявила, что с января 2015 по июнь 2016 года предприятие задолжало 2,2 миллиона гривен. В случае отключения без электроэнергии останутся четыре общежития, два жилых дома и профилакторий.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.