Нахождение в стране без разрешения сверх срока действия визы будет караться не только штрафом, но и занесением паспортных данных нарушителя в "черный список" лиц, которым на тот или иной срок запрещен въезд в Таиланд.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.