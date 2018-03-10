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    МВД Казахстана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Снежная буря в Астане
    В Астане из-за мощного снегопада объявлено чрезвычайное положение 
    16:08 11.01.2018
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    В столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра в четверг объявлен режим ЧС, не работает аэропорт, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.
    Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области
    МВД Казахстана: обрушение дома могло произойти из-за взрыва котла
    05:48 02.01.2017
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    По информации МВД Казахстана, причиной обрушения жилого дома в Карагандинской области Казахстана мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома.
    В Казахстане произошла серия терактов, 5 июня в Актобе группа вооруженных лиц напала на оружейный магазин, где убили продавца, охранника, посетителя и ранили троих полицейских и еще одного посетителя.
    "Желтый" уровень террористической опасности введен в Казахстане
    18:35 06.06.2016
    267Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    По данным Министерства внутренних дел Казахстана, в настоящее время в Актюбинской области принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленников. На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел страны.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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