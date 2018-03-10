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    МВД Египта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Стрельба в Хургаде
    Тотальная проверка отелей Египта началась после нападения в Хургаде
    02:07 09.01.2016
    282Нападение на отель в Хургаде
    По информации египетского министерства внутренних дел, террористы угрожали постояльцам отеля холодным оружием. При этом представители сил безопасности смогли оказать им сопротивление и помешали напавшим скрыться.
    Египетский флаг
    Генерала египетской полиции застрелили на севере Синая
    02:09 17.09.2015
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    Как сообщается, неизвестные расстреляли высокопоставленного представителя МВД в тот момент, когда он осуществлял проверку состояния постов сил безопасности в городе эль-Ариш.
    Сторонники экс-президента Египта Хосни Мубарака
    В Египте отложили оглашение приговора экс-президенту Мубарака на 29 ноября
    23:26 27.09.2014
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    Уголовный суд в Каире в субботу отложил на 29 ноября оглашение вердикта по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, обвиняемого в гибели демонстрантов в дни египетской революции в 2011 году.
    Хосни Мубарак. Архив
    Суд в Египте в субботу вынесет приговор по главному обвинению против Мубарака
    01:59 27.09.2014
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    Уголовный суд в Каире в субботу утром огласит вердикт по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, обвиняемого в гибели демонстрантов в дни египетской революции в 2011 году.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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