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    МММ-2011

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Офис МММ 2011
    Обвинение по делу "МММ-2011" в Белоруссии предъявлено шести лицам
    15:32 24.01.2013
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    Обвинение по делу "МММ-2011" в Белоруссии предъявлено шести лицам, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Валентин Шаев на пресс-конференции в четверг в Минске.
    Офис МММ 2011
    Первое уголовное дело в связи с работой МММ-2012 возбудили в России
    07:52 01.11.2012
    9Предполагаемый крах МММ-2011
    Следствие в Новосибирской области возбудило первое в России уголовное дело в связи с деятельностью проекта Сергея Мавроди МММ-2012 - по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации.
    Офис МММ 2011
    КГБ Белоруссии задержал одного из координаторов "МММ-2011"
    12:02 19.10.2012
    8Предполагаемый крах МММ-2011
    КГБ Белоруссии задержал одного из координаторов финансовой пирамиды "МММ-2011", ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК Белоруссии.
    Офис МММ 2011
    Вкладчики похитили и избили представителя "МММ-2011"
    11:19 24.09.2012
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    Следователи возбудили уголовное дело в отношении вкладчика финансовой пирамиды "МММ-2011" и двух его знакомых, которые похитили и избили ее представителя, пытаясь "выбить" у него свыше 1,5 миллиона рублей долга.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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