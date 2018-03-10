Следствие в Новосибирской области возбудило первое в России уголовное дело в связи с деятельностью проекта Сергея Мавроди МММ-2012 - по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении вкладчика финансовой пирамиды "МММ-2011" и двух его знакомых, которые похитили и избили ее представителя, пытаясь "выбить" у него свыше 1,5 миллиона рублей долга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".