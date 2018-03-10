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    МИД Нидерландов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Халбе Зейлстра
    Дипломат оказался сказочником. Скандал в Нидерландах
    09:53 15.02.2018
    401
    Глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о том, что солгал о встрече с президентом РФ, и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Власти Нидерландов объявили министра Турции "нежелательным иностранцем"
    01:59 12.03.2017
    248Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.
    Наталия Яреськов Нидерландах
    Яресько обсудила с главой МИД Нидерландов выгоды от ассоциации Украина-ЕС
    22:28 31.03.2016
    486Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Министр финансов Украины Наталия Яресько провела встречу с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом. Голландцы 6 апреля на референдуме выскажут свое мнение относительно соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    В Украине могут создать трибунал по катастрофе MH17 – МИД Нидерландов
    12:12 14.01.2016
    1282Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Выступая в Европарламенте министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что будет выбран наилучший механизм для уголовного преследования виновных в авиакатастрофе Boeing под Донецком.
    Украинские военные в районе Артемовска
    Перемирие в целом держится - МИД Голландии
    17:30 17.02.2015
    160После 15 февраля - мир или война
    По мнению внешнеполитического ведомства, "несмотря на прекращение огня, ситуация в Украине по-прежнему шаткая".
    Флаг Нидерландов
    Глава МИД Нидерландов за ужесточение санкций против РФ
    22:59 03.02.2015
    266Новые санкции в отношении России.
    Санкции против России должны быть расширены по той причине, что не соблюдаются минские соглашения, уточнил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.
    В Нидерланды отправили останки тел пассажиров Boeing
    Генпрокурор Нидерландов в ближайшее время посетит Украину - МИД
    16:36 11.11.2014
    69Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    О возможном визите Генерального прокурора Нидерландов сообщил официальный представитель МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс. Архивное фото
    Пока нет оснований для отмены санкций против РФ - МИД Нидерландов
    22:28 08.11.2014
    235Новые санкции в отношении России.
    Глава МИД Нидерландов выразил обеспокоенность в связи с неполным, по его словам, выполнением минских договоренностей в части возобновления контроля над границей и обмена пленными.
    На месте крушения Boeing 777
    Обнаружение всех жертв катастрофы Boeing-777 под вопросом - МИД Нидерландов
    15:38 08.11.2014
    135Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Из Харьковского аэропорта в Нидерланды сегодня должны отправить четыре контейнера с биологическими останками, которые были найдены на месте падения самолета.
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Голландские эксперты начали исследовать вещи пассажиров Boeing
    13:20 16.10.2014
    170Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    После детального исследования, вещи будут возвращены родственникам погибших.
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Личные вещи погибших пассажиров малайзийского Boeing доставили в Харьков
    13:10 15.10.2014
    73Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Голландские эксперты, работающие на месте катастрофы малазийского Boeing на Украине, обследовали в понедельник зону крушения протяженностью девять километров, где были найдены личные вещи пассажиров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Халбе Зейлстра
    Дипломат оказался сказочником. Скандал в Нидерландах
    09:53 15.02.2018
    401
    Глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о том, что солгал о встрече с президентом РФ, и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.
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