Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.
Министр финансов Украины Наталия Яресько провела встречу с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом. Голландцы 6 апреля на референдуме выскажут свое мнение относительно соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".