Как сообщил в МИД Киргизии, "правоохранительными органами Кыргызской Республики был задержан гражданин Кыргызстана, который был в контакте с пранкерами, организовавшими упомянутый телефонный разговор".
Как сообщается, "состоялся телефонный разговор министра иностранных дел КР Э. Абдылдаева с министром иностранных дел Украины П. Климкиным". Стороны обсудили оказавшуюся недостоверной информацию о якобы разговоре глав двух государств.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".