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    МИД Катара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Небоскребы в столице Катара Дохе
    Катар даст свой ответ на ультиматум арабских стран в понедельник
    23:56 02.07.2017
    182Дипломатическая блокада Катара
    В воскресенье, 2 июля вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Катар готов начать переговоры с арабскими странами - МИД
    20:53 29.06.2017
    138Дипломатическая блокада Катара
    По словам главы МИД Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани, Катар хочет сесть за стол переговоров с соседями, чтобы обсудить все вопросы по региональной безопасности и стабильности.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    МИД Катара отреагировал на заявления Трампа о финансировании терроризма
    05:43 11.06.2017
    1109Дипломатическая блокада Катара
    По словам главы МИД Катара Мухаммеда Аль Тани, было странно слышать заявление президента США, "основанное на мнениях руководителей государств, занимающих особые политические позиции в отношении государства Катар".
    Флаг Катара. Архивное фото
    Катар не хочет обострять отношения со странами, разорвавшими с ним связи
    01:12 06.06.2017
    126Дипломатическая блокада Катара
    По словам главы МИД, Катар не пойдет на обострение ситуации, даже несмотря на то, что против этой страны были приняты жесткие односторонние меры, оказавшие негативное влияние.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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