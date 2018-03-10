Бывшая министр иностранных дел Хорватии, кандидат от консервативной оппозиционной партии "Хорватское демократическое содружество" 46-летняя Колинда Грабар-Китарович проводила кампанию под лозунгом "За лучшую Хорватию".
По информации Госизбиркома, никаких заметных инцидентов в ходе голосования зафиксировано не было. Участки будут открыты до 19 часов, первые официальные результаты ожидаются спустя час после их закрытия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".