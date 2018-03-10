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    МИД Израиля‎

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги Израиля
    МИД Израиля перечислил неприемлемые пункты польского закона о Холокосте
    05:18 07.02.2018
    455Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В Израиле утверждают, что закон об Институте национальной памяти ведет к искажению истории холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.
    Флаги Израиля
    МИД Израиля предупредил сограждан о последствиях поездок в Крым
    01:58 14.04.2016
    417Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Предупреждение опубликовано внешнеполитическим ведомством в канун продолжительной череды еврейских праздников, которые тысячи израильтян традиционно проводят в отпусках за рубежом.
    Теракт в центре Стамбула
    Двое погибших при теракте в Стамбуле израильтян имели гражданство США
    05:59 20.03.2016
    1102Атака на полицейский участок в Стамбуле
    Пресс-секретарь министерства Эммануэль Нашон подтвердил, что погибшие израильтяне, имена которых не разглашаются, имели двойное американо-израильское гражданство.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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