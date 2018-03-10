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    МИД Ирака

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Иранская АЭС Бушер. Архивное фото
    Ирак обратился за помощью к ядерным державам для постройки атомного реактора
    05:55 24.09.2017
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    Глава МИД Ирака Аль-Джаафари сослался на договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому любая страна может развивать мирные проекты в сфере атомной энергетики.
    Иракские силы безопасности. Архивное фото
    Иракская армия справится с терроризмом без иностранных войск - глава МИД
    04:13 25.01.2016
    125Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил министр иностранных дел Ирака, реальное управление наземными или любыми другими операциями против терроризма в Ираке будет вестись только руками иракских сил без вмешательства каких-либо других сил.
    Флаг Турции
    Ирак настаивает на дипломатическом урегулировании кризиса с Турцией
    01:36 14.12.2015
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    Как заявил глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари, "мы стремимся сохранить наши отношения с Турцией, однако суверенитет является красной линией".
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    Ирак провел переговоры с Бахрейном об освобождении лидера шиитской оппозиции
    21:48 03.01.2015
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    Согласно информации депутата иракского парламента от политического блока "За национальные реформы" Захира аль-Абади, результаты этих переговоров станут известны в ближайшее время.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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