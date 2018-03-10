наверх
10.03.201812:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    МИД Греции‎

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Греции
    МИД Греции жестко ответил на сообщение о представительстве ДНР в Афинах
    00:55 22.03.2017
    474
    В МИД Греции заявили, что сообщения информационных агентств об учреждении "официального" представительства непризнанного образования не соответствует действительности.
    Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
    Санкции ЕС против РФ будут продлены - МИД Греции
    10:44 31.05.2016
    356Новые санкции в отношении России.
    Как заявил замглавы МИД Греции Никос Ксидакис, в Европейском Союзе обсуждается вопрос о том, что продление санкций не должно происходить в автоматическом режиме.
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Македонии и Греции
    МИД Греции назвал неприемлемыми действия Скопье против беженцев
    15:16 11.04.2016
    227Мигранты штурмуют ЕС
    Руководитель бюро связи Греции в бывшей югославской республике Македония предпринял демарш в связи с применением силы против беженцев в районе Идомени, сообщил МИД Греции.
    Ополченцы в Донецкой области
    Глава МИД Греции обсудил с госсекретарем США ситуацию в Украине
    05:04 15.02.2015
    167После 15 февраля - мир или война
    Никос Котзиас и Джон Керри обсуждали события в Украине в свете недавних минских соглашений и перемирие, вступившее в силу с полуночи. Также министры обсудили отношения с Россией.
    Флаг Греции
    Греция потребовала исключить из коммюнике ЕС введение новых санкций против РФ
    23:24 29.01.2015
    402Новые санкции в отношении России.
    ЕС должен начать диалог с Россией, а не вводить новые санкции против России, санкции создали экономические проблемы и в Греции, заявил глава МИД Греции.
    Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин обсудит давление на Россию с главой МИД Греции
    13:50 29.01.2015
    311
    Глава МИД Украины проводит встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Евросоюза. Цель министра иностранных дел - убедить партнеров в необходимости давления на Россию.
    Кипр
    Кипр подготовил меры в ответ на вторжение Турции в его экономическую зону
    18:34 21.10.2014
    174
    Национальный совет Кипра единогласно одобрил восемь ответных мер, говорится в заявлении правительства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги