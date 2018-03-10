Как говорится, группа МАКО требует от СБУ повторно проверить все материалы о данной операции импорта и публично признать ее законность. Если этого не произойдет, группа МАКО оставляет за собой право подать на СБУ в суд.
В четверг Минфин США сообщил о введении санкций в отношении 11 физических и юридических лиц. В списке, в частности, находится сын бывшего президента Украины Александр Янукович и принадлежащая ему компания "МАКО Холдинг".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".