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    МАКО Холдинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Александр Янукович. Архивное фото
    Компания сына Януковича отвергла претензии о незаконном выводе денег
    13:44 13.08.2015
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    Как говорится, группа МАКО требует от СБУ повторно проверить все материалы о данной операции импорта и публично признать ее законность. Если этого не произойдет, группа МАКО оставляет за собой право подать на СБУ в суд.
    Александр Янукович
    СБУ пресекла вывод из Украины 10 млн грн Александра Януковича
    09:29 13.08.2015
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    Служба безопасности остановила финансовую операцию компании "МАКО", которая принадлежит сыну бывшего президента. На счета предприятий, задействованных в сделке, наложен арест.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Адвокаты сына Януковича: у Александра никогда не было зарубежных счетов
    13:42 31.07.2015
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    В четверг Минфин США сообщил о введении санкций в отношении 11 физических и юридических лиц. В списке, в частности, находится сын бывшего президента Украины Александр Янукович и принадлежащая ему компания "МАКО Холдинг".
    Александр Янукович
    Адвокаты сына Януковича о санкциях США: они не окажут существенного эффекта
    08:13 31.07.2015
    201Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Адвокаты сына Виктора Януковича сообщили, что санкции не окажут существенного негативного эффекта, поскольку у Александра Януковича никогда не было личных зарубежных счетов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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