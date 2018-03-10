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    Лугансктепловоз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Лугансктепловоз. Архивное фото
    "Лугансктепловоз" сменил адрес регистрации на Северодонецк
    10:36 24.06.2015
    483Переговоры по Донбассу
    Соответствующие поправки внесены в уставные документы, говорится в протоколе собрания акционеров от 15 июня. Таким образом, акционеры будут платить налоги в бюджет Украины.
    Работник Лугансктепловоза. Архивное фото
    "Лугансктепловоз" не работает две недели из-за взорванного моста
    11:55 19.03.2015
    681Особый статус Донбасса
    Совладелец "Трансмашхолдинга" сообщил, что мост может быть восстановлен в течение одного-двух месяцев. По его словам, в настоящее время завод стоит, вокруг него "все разбито".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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