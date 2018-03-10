По словам Москаля, в результате деятельности "Торнадо" была парализована работа двух государственных предприятий - "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", которые не могут доставить добытый уголь на Светлогорскую теплоэлектростанцию.
Генеральная прокуратура Украины самым серьезным образом взялась за наведение порядка в батальонах воюющих в зоне АТО. Восемь человек из роты специального назначения МВД Украины "Торнадо" арестованы. По данным прокуратуры, они похищали, пытали и насиловали людей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".