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    Луганская областная военно-гражданская администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Служба Безопасности Украины
    СБУ запретила перемещение оружия в Донбассе и полеты беспилотников
    20:59 13.03.2017
    380Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По сообщению Луганской областной военно-гражданской администрации, дополнительные временные режимные ограничения введены с 11 марта 2017 года до отдельного распоряжения.
    Попасная
    Попасная в Луганской области обстреляна из "Града" - ВГА
    13:46 23.12.2015
    777Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По информации региональной администрации, три ракеты попали на одну из улиц обстрелянного города. Глава ВГА Георгий Тука заявил о нарушении Минских соглашений со стороны ЛНР.
    Автомобили ВСУ. Архивное фото
    Автомобиль с бойцами Нацгвардии подорвался в Луганской области - ВГА
    11:02 15.12.2015
    534Немирное перемирие на Донбассе.
    В момент взрыва в автомобиле находились двое военнослужащих, которые не пострадали. Военно-гражданская администрация проверяет, откуда в Станично-Луганской районе оказалась мина.
    Мина растяжка
    В Луганской области на мине подорвались шесть военных, один погиб
    15:07 10.09.2015
    234
    По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, в Попаснянском районе при взрыве "растяжки" пострадали военнослужащие 54-й механизированной бригады ВСУ.
    Украинские военные в Счастье
    В Луганской области расстреляна мобильная группа ВСУ, погибли двое - Тука
    11:54 02.09.2015
    2792Немирное перемирие на Донбассе.
    По информации главы Луганской военно-гражданской администрации, погибли два человека, четверо получили ранения. Один из погибших был другом Георгия Туки.
    Окрестности донецкого аэропорта
    Спецкор: активные боевые действия на Донбассе не ведутся
    18:26 20.08.2015
    464Местные выборы 2015
    Пока главы Луганской и Донецкой областей раздумывают, стоит ли проводить местные выборы на Донбассе, в регионе продолжаются локальные перестрелки.
    Яценюк и Аваков на выездном заседании Кабмина
    Кабмин повысил зарплаты бюджетникам в зоне АТО на 50 процентов
    17:35 31.07.2015
    1965
    Постановление правительства было принято по предложению главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Повышение зарплат коснется всех госслужащих, работающих в Донбассе.
    Железнодорожный состав
    Поезд, остановленный "Торнадо", заблокировал ж/д движение в Донбассе - Москаль
    10:54 23.06.2015
    881Дело "Торнадо": судный день
    По словам Москаля, в результате деятельности "Торнадо" была парализована работа двух государственных предприятий - "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", которые не могут доставить добытый уголь на Светлогорскую теплоэлектростанцию.
    Бойцы Нацгвардии
    Необузданный "Торнадо". Москаль и Аваков наводят порядок в батальонах
    12:43 18.06.2015
    5262Дело "Торнадо": судный день
    Генеральная прокуратура Украины самым серьезным образом взялась за наведение порядка в батальонах воюющих в зоне АТО. Восемь человек из роты специального назначения МВД Украины "Торнадо" арестованы. По данным прокуратуры, они похищали, пытали и насиловали людей.
    Геннадий Москаль
    Москаль попросил распустить батальоны "Торнадо" и "Чернигов"
    11:43 18.06.2015
    680Дело "Торнадо": судный день
    Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль просит срочно разоружить данные батальоны, расформировать и вывести их за пределы Луганской области.
    Газовая компрессорная станция
    Из-за обстрела перебит газопровод в Золотом - Луганская ВГА
    16:17 17.06.2015
    129Обстрелы на Донбассе
    Как сообщает в среду областная военно-гражданская администрация, в результате большая часть города, который находится в Попаснянском районе, осталась без газа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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