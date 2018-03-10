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    Луганская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Тайник с боеприпасами, найденные в городе Счастье Луганской области
    СБУ нашла в Счастье тайник с "минами-жабами"
    13:35 20.10.2015
    108Криминализация украинского общества.
    Спецслужбы обнаружили в районе водохранилища Луганской теплоэлектростанции хранилище боеприпасов, в том числе и противопехотных мин.
    Ситуация на Луганской ТЭС
    ДТЭК восстановил электроснабжение северной части Луганской области
    09:42 14.07.2015
    168Демилитаризация Донбасса
    После обстрела Луганской ТЭС был обесточен один из энергоблоков станции, которая обеспечивает электричеством миллион жителей региона. Сейчас станция работает двумя блоками.
    Ситуация на Луганской ТЭС. Архивное фото
    Половина Луганской области обесточена из-за взрыва на ТЭС в Счастье
    00:29 28.05.2015
    664Донбасс. Замороженный конфликт
    Как сообщил спикер Луганской военно-гражданской обладминистрации Ярослав Галас, сейчас специалисты пытаются запустить другой энергоблок". Когда возобновится подача электроэнергии неизвестно.
    Украинский военный на Луганской ТЭС
    Луганская ТЭС в Счастье: работа под обстрелами 
    12:20 27.05.2015
    806Донбасс. Замороженный конфликт
    В Счастье Луганской области из автоматических гранатометов обстреляли теплоэлектростанцию, сообщил 23 мая глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.
    Пожар на Луганской ТЭС
    Тушение пожара на Луганской ТЭС 
    10:11 13.03.2015
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    Пожар на теплоэлектростанции привел к отключению электроэнергии в значительной части Луганской области. Энергоснабжение было восстановлено лишь на следующий день.
    Электростанция. Архивное фото
    За обеспечение Донбасса энергией заплатит вся Украина – эксперт
    09:11 19.10.2014
    997Кризис в экономике Украины
    На Луганской ТЭС, обслуживающей практически всю область, количество работающих энергоблоков уменьшат с трех до двух. При этом перебои с электричеством будут везде, кроме Луганска, восточной части области и Сватовского района.
    Пожар на луганской ТЭС
    Пожар на Луганской ТЭС 
    14:01 10.10.2014
    253"Режим тишины" на Донбассе.
    Станция продолжает работать и обеспечивать электроэнергией один миллион жителей Луганской области.
    Пожар на Луганской ТЭС
    Кадры пожара на Луганской ТЭС 
    11:24 10.10.2014
    205"Режим тишины" на Донбассе.
    Семь человек пострадали при пожаре на Луганской ТЭС в результате обстрела, сообщает пресс-секретарь антикризисного штаба ДТЭК Антон Ковалишин.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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