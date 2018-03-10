Как пишет Billboard, на текущей неделе культовая композиция "Numb" переместилась сразу с шестого на второе место в рейтинге. В топ-5 вошли также "In the End" и "Heavy" (третье и четвертое места). В топ-10 чарта числятся семь композиций Linkin Park.
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным СМИ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
На официальном сайте группы представлено расписание гастролей, начинающихся концертом 27 июля в городе Мансфилд в Массачусетсе и завершающихся 5 ноября в Токио. В него пока никаких изменений внесено не было.
Американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Чарльз Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе (Аризона, США). С 1993 по 1997 год Честер был вокалистом группы Grey Daze.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".