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СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным СМИ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.