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    Linkin Park

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Клип Linkin Park
    Linkin Park выпустили клип в память о покойном вокалисте 
    11:17 19.09.2017
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    Linkin Park представили клип на песню под названием "One More Light" из одноименного альбома группы, который вышел в мае 2017 года. Ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    Linkin Park проведет концерт в память о погибшем фронтмене
    03:49 19.09.2017
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    Как сообщает пресс-служба группы, концерт в память о Честере Беннингтоне состоится 27 октября в концертном зале "Голливуд-боул" в Лос-Анджелесе.
    Вдова лидера Linkin Park показала видео, сделанное за 36 часов до его смерти
    Вдова лидера Linkin Park показала видео, сделанное за 36 часов до его смерти 
    18:37 17.09.2017
    553
    Вдова вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда обнародовала видео, сделанное за 36 часов до смерти музыканта. На видео запечатлено, как музыкант проводит время с семьей.
    Концерт Linkin Park
    Linkin Park побили рекорд Боуи: сразу 23 песни в чарте Billboard
    17:31 03.08.2017
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    Как пишет Billboard, на текущей неделе культовая композиция "Numb" переместилась сразу с шестого на второе место в рейтинге. В топ-5 вошли также "In the End" и "Heavy" (третье и четвертое места). В топ-10 чарта числятся семь композиций Linkin Park.
    Концерт Linkin Park
    Два альбома Linkin Park вошли в десятку самых продаваемых в США
    01:52 03.08.2017
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    Седьмая по счету студийная пластинка коллектива - One More Light (2017) – улучшила свои позиции в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 на 13 позиций, оказавшись на четвертом месте.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    Семья фронтмена Linkin Park проведет закрытые похороны - СМИ
    12:36 27.07.2017
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    Родные музыканта не приняли предложение о приобретении места на голливудском кладбище Hollywood Forever, так как считают, что там будет слишком многолюдно.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    В доме покончившего с собой вокалиста Linkin Park не было наркотиков
    00:56 27.07.2017
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    СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что ни запрещенных наркотических средств, ни рецептурных препаратов в доме Честера Беннингтона найдено не было.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    "Ты заражал воодушевлением". Группа Linkin Park сделала заявление
    19:09 24.07.2017
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    В заявлении рок-группы, которое написано в форме письма к ушедшему из жизни Честеру Беннингтону, говорится, что музыканты пока не уверены в том, как сложится будущее коллектива.
    Виртуальный мемориал, посвященный покончившему с собой вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону
    RIPChester. Создан виртуальный мемориал вокалиста Linkin Park
    03:45 24.07.2017
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    На странице публикуются сообщения из социальных сетей. На ней также указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о самоубийстве.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park
    11:41 22.07.2017
    1328
    Поклонники группы делятся в соцсетях фотографиями Беннингтона, воспоминаниями о концертах группы, цитатами из песен, клипами - в том числе и новым клипом группы на песню "Talking To Myself".
    Выступление группы Linkin Park. Архивное фото
    Группа Linkin Park отменила турне по Северной Америке
    08:38 22.07.2017
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    Организатор тура сообщил, что североамериканский тур группы Linkin Park "One More Light" был отменен, вернуть стоимость билетов можно в пунктах покупки.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    Бутылка со спиртным найдена рядом с телом вокалиста Linkin Park - СМИ
    00:28 22.07.2017
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    По данным СМИ, следов наркотиков на месте гибели Честера Беннингтона не обнаружено. Также сообщается также, что музыкант не оставил предсмертной записки.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    Власти подтвердили, что солист Linkin Park покончил с собой
    22:10 21.07.2017
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    СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным СМИ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
    Юрий Лоза
    Лоза обвинил покончившего с собой вокалиста Linkin Park в предательстве
    20:40 21.07.2017
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    По словам Лозы, когда успех музыканта в прошлом - это одна история, а когда уходят благополучные, сами себя выбрасывают из этой жизни, остается только развести руками.
    Концерт Linkin Park
    Билеты на предстоящие концерты Linkin Park все еще остаются в продаже
    12:21 21.07.2017
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    На официальном сайте группы представлено расписание гастролей, начинающихся концертом 27 июля в городе Мансфилд в Массачусетсе и завершающихся 5 ноября в Токио. В него пока никаких изменений внесено не было.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    Солист Linkin Park покончил с собой за несколько часов до фотосессии
    06:33 21.07.2017
    821
    Фотосессия группы была запланирована в Голливуде. Коллега Честер Беннингтона заехал за ним всего через несколько минут после появления в доме полиции.
    Новый клип группы Linkin Park. Видео
    В день смерти Честера Беннингтона. Новый клип Linkin Park 
    01:29 21.07.2017
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    На данный момент клип Linkin Park на песню "Talking To Myself" уже посмотрели более 460 тысяч человек. Видео вышло незадолго до сообщений о самоубийстве солиста группы Честера Беннингтона.
    Американская рок-группа Linkin Park. Солист Linkin Park
    Биография солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой
    23:41 20.07.2017
    1401
    Американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Чарльз Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе (Аризона, США). С 1993 по 1997 год Честер был вокалистом группы Grey Daze.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой - СМИ
    21:28 20.07.2017
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    Издание, специализирующееся на новостях из жизни знаменитостей, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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