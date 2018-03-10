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    Ласковый май

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Больница
    Первый директор группы "Ласковый май" скончался в больнице
    19:52 28.02.2013
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    "Только что в реанимации умер Рашид Дайрабаев. Это второй большой удар за эти последние дни. Для нас это шок, какой-то злой рок, Дайрабаев умер после известий о смерти бывшего клавишника группы из первого состава", - сказал Разин.
    Пострадавший доставлен в больницу
    Первый директор "Ласкового мая" попал в реанимацию
    18:21 28.02.2013
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    Первый директор группы "Ласковый май" Рашид Дайрабаев, узнав о смерти бывшего клавишника из первого состава коллектива Игоря Анисимова, попал в реанимацию в Москве с обширным инфарктом.
    Прощание с экс-клавишником группы "Ласковый май" пройдет в Москве
    07:16 26.02.2013
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    Похороны убитого в Подмосковье клавишника из первого состава группы "Ласковый май" Игоря Анисимова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
    Акция памяти
    Экс-клавишника "Ласкового мая" похоронят на Троекуровском кладбище
    12:11 23.02.2013
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    "Прощание с Игорем Анисимовым пройдет 26 февраля в 14.00 в ритуальном зале №1 Троекуровского кладбища города Москвы", - сказал бывший продюсер группы Андрей Разин.
    Подозреваемый
    Арестован подозреваемый в убийстве экс-клавишника "Ласкового мая"
    18:10 22.02.2013
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    Суд арестовал в пятницу мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Украины в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель ГСУ СК по Московской области.
    Андрей Разин
    Клавишник из первого состава "Ласкового мая" убит в Подмосковье
    17:45 22.02.2013
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    По данным источника в правоохранительных органах, 20 февраля в доме в селе Ершово Одинцовского района Подмосковья с ножевым ранением брюшной полости был обнаружен труп Игоря Анисимова, гражданина Украины.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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