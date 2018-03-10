"Только что в реанимации умер Рашид Дайрабаев. Это второй большой удар за эти последние дни. Для нас это шок, какой-то злой рок, Дайрабаев умер после известий о смерти бывшего клавишника группы из первого состава", - сказал Разин.
По данным источника в правоохранительных органах, 20 февраля в доме в селе Ершово Одинцовского района Подмосковья с ножевым ранением брюшной полости был обнаружен труп Игоря Анисимова, гражданина Украины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.