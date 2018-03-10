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    L’Oreal

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Самая богатая женщина мира и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур
    Умерла самая богатая женщина мира
    20:39 21.09.2017
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    Наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур ночью скончалась у себя дома. Ей должно было исполниться 95 лет 21 октября.
    Волосы
    Афроамериканки подали иск против L'Oreal из-за выпрямителя
    01:41 16.09.2016
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    В жалобе говорится, что продукт вызывает "выпадение волос", а также раздражение кожи и ожоги. Обращение объединяет около 100 тысяч истцов. Представители L'Oreal напомнили об инструкции.
    Николя Саркози
    Саркози обвинили в злоупотреблении слабостью владелицы L'Oreal
    08:02 22.03.2013
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    Правоохранительные органы города Бордо в ночь на пятницу предъявили бывшему президенту Франции Николя Саркози обвинение в том, что он использовал в корыстных интересах состояние престарелой владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.
    Актриса Джулианна Мур
    Голливудская звезда Джулианна Мур стала новым лицом LOreal
    19:07 03.11.2012
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    По словам Мур, секрет поддержания ее красоты прост: она пользуется косметическим маслом для лица и кремами от вредного воздействия солнца.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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