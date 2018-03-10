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Тег
L'Kafa
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Пожар в скандальном кафе Киева: кадры с места ЧП
08:39 09.12.2015
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Пожар произошел вечером во вторник в кафе сети L'Kafa на бульваре Леси Украинки в Киеве, сообщил народный депутат Дмитрий Линько. О причинах возгорания пока не известно.
В Киеве загорелось кафе скандальной сети
08:11 09.12.2015
188
Пожар произошел в кафе сети L'Kafa на бульваре Леси Украинки. Как сообщил народный депутат Дмитрий Линько, огонь охватил заведение вечером во вторник. Он назвал случившееся "карой Божьей".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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