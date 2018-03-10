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Тег
Крымская железная дорога
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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В Крыму из-за отключения электричества вдвое сокращено количество электричек
10:35 24.11.2015
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Энергоблокада: Крым без электричества
"Крымская железная дорога" ввела новый график движения электропоездов на полуострове в связи с блэк-аутом. Железнодорожники обещают обеспечить утренний и вечерний вывоз/завоз пассажиров.
Транспортная блокада Крыма Украиной продолжается - министр
15:57 07.01.2015
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Министр транспорта республики Анатолий Цуркин сообщил, что когда именно закончится транспортная блокада - не известно.
Реформы ради кредитов: Яценюк пообещал трудный для экономики год
23:31 30.12.2014
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Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
На своей первой большой пресс-конференции в качестве главы украинского правительства Яценюк дал оценку уходящему году, назвав его годом исторических изменений и исторических вызовов стране.
В Крыму за сутки три поезда провезли всего 12 человек
10:26 29.12.2014
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Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
Крымская железная дорога сообщает, что за сутки три состава перевезли всего 12 человек. Из-за отмены железнодорожного сообщения с Украиной предприятие несет огромные убытки.
В Крыму готовы увеличить состав поезда, следующего в обход Украины
18:43 28.12.2014
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Поезд сообщением Симферополь-Москва в обход территории Украины, через Керченскую паромную переправу, отправился в свой первый путь с платформы симферопольского вокзала в августе.
Поезда из Украины прекратят ходить в Крым с 28 декабря - КЖД
10:51 27.12.2014
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Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
С 28 числа отменят все поезда, как из Украины, так и из Москвы. Будет полностью прекращено движение на территорию республики Крым.
Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной не прекращалось - КЖД
09:05 27.12.2014
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Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
По информации директора Крымской железной дороги Андрея Каракулькина, вопрос находится на стадии обсуждения.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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