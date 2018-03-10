Председатель комитета по финрынку и зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам внесли на рассмотрение Думы законопроект, описывающий работу финансовой системы Крыма в переходный период до 1 января 2015 года.
Крымские банки смогут работать по лицензии Нацбанка Украины до 1 января 2015 года. Такая норма содержится в законопроекте о присоединении Крыма к РФ, который внес на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.