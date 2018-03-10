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    Крымгаз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Военнослужащий ВМС Украины в Академии военно-морских сил им. П.С. Нахимова в Севастополе
    ВМФ России: большинство украинских военных в Крыму хочет служить в РФ
    10:30 01.04.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Большая часть украинских военных, дислоцированных в Крыму, хочет служить в российских Вооруженных силах.
    Рустам Темиргалиев
    Крымские власти отметили ажиотаж при получении паспортов РФ
    12:57 24.03.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма констатируют "ажиотажный спрос" на российские паспорта, сообщил первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.
    Пленарное заседание Государственной думы РФ
    Законопроект о работе финансовой системы Крыма до 2015 г внесен в ГД
    13:17 22.03.2014
    33Присоединение Крыма к РФ
    Председатель комитета по финрынку и зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам внесли на рассмотрение Думы законопроект, описывающий работу финансовой системы Крыма в переходный период до 1 января 2015 года.
    Национальный банк Украины
    Законопроект: банки в Крыму смогут работать по лицензии НБУ до 2015 г
    16:55 19.03.2014
    16Присоединение Крыма к РФ
    Крымские банки смогут работать по лицензии Нацбанка Украины до 1 января 2015 года. Такая норма содержится в законопроекте о присоединении Крыма к РФ, который внес на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин.
    Деньги
    Сотрудники администрации Алтая перечислят дневной заработок Крыму
    10:43 07.03.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    Власти Алтайского края перечислят личные финансовые средства в поддержку населения Крыма и просят всех граждан присоединиться к помощи, сообщил журналистам губернатор Александр Карлин.
    Украинская "Газтек" приобрела 23,9% акций "Крымгаза"
    12:02 20.09.2012
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    Это уже двенадцатая покупка "Газтека" в ходе широкомасштабной приватизации облгазов, стартовавшей в Украине в августе по решению правительства.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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