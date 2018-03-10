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    КрымТЭЦ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь в окрестностях Инкермана.
    Одна из крымских ТЭЦ остановила работу
    19:40 28.10.2016
    463Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По информации компании "КрымТЭЦ", в ходе работ 28 октября на территории бывшего химзавода рабочие повредили буровой установкой газопровод, ведущий к Сакской ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ".
    Работа ТЭЦ
    Симферопольская ТЭЦ запущена после аварии
    11:37 26.12.2014
    316Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Крыму вновь запущена Симферопольская ТЭЦ, из-за отключения которой была прекращена подача тепла в жилые дома. Авария на станции произошла после отключения Крыма от электросети на два часа.
    Работа ТЭЦ
    В Симферополе ТЭЦ возобновит подачу тепла к пятнице
    11:12 25.12.2014
    171Веерные отключения электричества в Украине.
    В Крыму ликвидируют неполадке в энергосистеме полуострова, возникшие в результате отключения энергии. Из-за переборов лимита Украина отключила Крым на два часа.
    На электростанции. Архивное фото
    В Крыму одну из трех ТЭЦ продолжают восстанавливать после обесточивания
    16:10 24.12.2014
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    Сакские тепловые сети и Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь) работают, Симферопольская ТЭЦ пока нет - идет процесс запуска.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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