Как заявил представитель "Правого сектора" Юрий Лихота, таким образом активисты "поздравили" россиян с днем независимости. Шествие сопровождал духовой оркестр, который играл как траурную, так и развлекательную музыку.
В акции принимали участие несколько десятков человек. Когда они подошли к консульству, окна в здании были закрыты, а по периметру дежурили сотрудники милиции. Несколько активистов начали бросать в здание яйца и пакеты с мукой и зеленкой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".