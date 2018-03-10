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    Консульство РФ в Харькове

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Консульство России в Харькове
    В Харькове повредили автомобиль генконсула России
    15:34 15.11.2017
    971Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В харьковскую полицию обратился 46-летний российский дипломат, который пожаловался, что его автомобиль облит кислотой. Поврежден капот и двери машины.
    Гроб под генконсульством РФ в Харькове
    К консульству РФ в Харькове принесли гроб
    16:35 12.06.2016
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    Как заявил представитель "Правого сектора" Юрий Лихота, таким образом активисты "поздравили" россиян с днем независимости. Шествие сопровождал духовой оркестр, который играл как траурную, так и развлекательную музыку.
    Митинг в Харькове в поддержку Сенцова и Кольченко. Видео
    Пикет в поддержку Сенцова и Кольченко возле консульства РФ в Харькове 
    02:48 27.08.2015
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    На митинг собралось около 200 людей, среди них были активисты, коллеги Сенцова по цеху, это актеры, художники и харьковские дизайнеры. Как отмечается, митинг прошел мирно.
    Активисты забросали яйцами и зеленкой здание консульства РФ в Харькове
    Активисты забросали яйцами и зеленкой здание консульства РФ в Харькове - СМИ
    20:18 11.06.2015
    636Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В акции принимали участие несколько десятков человек. Когда они подошли к консульству, окна в здании были закрыты, а по периметру дежурили сотрудники милиции. Несколько активистов начали бросать в здание яйца и пакеты с мукой и зеленкой.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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