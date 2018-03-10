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    Конституционная комиссия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Как хотят поменять Конституцию Украины
    Как хотят поменять Конституцию Украины 
    06:43 28.06.2015
    3484Судебная и конституционная реформы в Украине
    Парламент Украины намерен до ухода на летние каникулы утвердить в первом чтении изменения в Конституцию, предусматривающие отмену депутатской неприкосновенности.
    Конституция Украины
    Украина отмечает 19-ю годовщину Конституции
    06:19 28.06.2015
    217Судебная и конституционная реформы в Украине
    Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года, этот день является государственным праздником - Днем Конституции Украины. За эти годы основные нормы этого документа в части формы правления менялись как минимум дважды.
    Леонид Кравчук
    Кравчук: проект изменений в Конституцию готов на 95%
    12:53 26.06.2015
    376
    Член конституционной комиссии подчеркнул, что против названия "префекты" для представителей президента на местах. По мнению Кравчука, необходимо применить категорию "государственный чиновник".
    Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман
    Гройсман: предложения ДНР и ЛНР по изменениям Конституции не поступали
    12:31 25.06.2015
    348Переговоры по Донбассу
    Спикер Верховной Рады заявил, что Конституционная комиссия будет обрабатывать все предложения, которые поступят по изменению основного закона Украины.
    В Верховной Раде, 27 ноября 2014
    Проект изменений в Конституцию подадут президенту в ближайшие дни — КСУ
    10:23 15.06.2015
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    Конституционная комиссия должна была до 15 июня разработать предложения по изменению раздела «Правосудие». Заседание комиссии состоится в понедельник, 15 июня.
    Леонид Кравчук
    Кравчук хочет назвать Крым и Донбасс в Конституции оккупированными районами
    11:32 09.04.2015
    384Особый статус Донбасса
    Первый президент Украины озвучил свои предложения, которые обсуждаются на заседании Конституционной комиссии. По его словам, нельзя проводить границу между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
    Конституция Украины
    Конституционная комиссия создала три рабочие группы
    12:40 07.04.2015
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    Рабочую группу по вопросам организации государственной власти и децентрализации возглавит спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.
    Владимир Гройсман
    Конституционная комиссия проведет следующее заседание 15 апреля - Гройсман
    14:29 06.04.2015
    121Особый статус Донбасса
    Спикер парламента подчеркнул, что 15 апреля будет определен персональный состав рабочих групп и утвержден план работы комиссии по вопросу децентрализации власти.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко примет участие в первом заседании Конституционной комиссии
    17:55 05.04.2015
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    Согласно информации на сайте президента Украины Петра Порошенко, первое заседание Конституционной комиссии Украины состоится в понедельник, шестого апреля.
    Владимир Гройсман
    Гройсман: изменения в Конституцию по децентрализации внесут до октября
    13:49 02.04.2015
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    Спикер ВР убежден, что конституционная реформа в части децентрализации управления, формирования действенного местного самоуправления является предпосылкой создания надлежащей системы управления в государстве.
    Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман
    Гройсман соберет Конституционную комиссию на следующей неделе
    13:24 02.04.2015
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    Владимир Гройсман заявил, что изменения в части децентрализации управления, формирования действенного местного самоуправления планируется внести до октября.
    Владимир Гройсман
    Гройсман соберет Конституционную комиссию на этой неделе
    15:21 31.03.2015
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    Спикер Верховной Рады намерен в первую очередь определить сроки работы комиссии и "алгоритм разработки ключевых положений Конституции".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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