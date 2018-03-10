Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года, этот день является государственным праздником - Днем Конституции Украины. За эти годы основные нормы этого документа в части формы правления менялись как минимум дважды.
Первый президент Украины озвучил свои предложения, которые обсуждаются на заседании Конституционной комиссии. По его словам, нельзя проводить границу между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Спикер ВР убежден, что конституционная реформа в части децентрализации управления, формирования действенного местного самоуправления является предпосылкой создания надлежащей системы управления в государстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".