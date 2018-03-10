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    Консервативная партия Великобритании

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Андреа Лидсом и Тереза Мэй (слева направо)
    Леди вперед: следующим премьером Британии будет женщина
    07:30 08.07.2016
    252Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Министр юстиции Майкл Гоув выбыл из гонки за пост лидера британских консерваторов и премьер-министра страны, набрав меньше всего голосов парламентариев - 46, объявил в четверг глава руководящего комитета партии Грэм Брэди.
    Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе
    Кэмерон сохранил пост премьера Британии после победы его партии на выборах
    15:43 08.05.2015
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    Дэвид Кэмерон остался на посту премьер-министра Великобритании. Консервативная партия получила право сформировать новое правительство после того, как получила 326 мандатов в палате общин.
    Флаг Великобритании
    Консерваторы лидируют на выборах в парламент Великобритании - exit poll
    00:15 08.05.2015
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    По предварительной проекции, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате - палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.
    Фотопутешествие по Торонто
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    04:55 28.10.2014
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    Экс-лидер Прогрессивной партии Канады Джон Тори набрал 40% голосов, что позволит ему занять пост мэра города Торонто.
    Лондон. Вестминстерское Аббатство и Биг Бен
    Британские консерваторы пообещают льготы на жилье и новые правила для мигрантов
    01:56 28.09.2014
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    Последняя перед всеобщими выборами 2015 года конференция правящей Консервативной партии начнется в воскресенье в Бирмингеме.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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