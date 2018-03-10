Министр юстиции Майкл Гоув выбыл из гонки за пост лидера британских консерваторов и премьер-министра страны, набрав меньше всего голосов парламентариев - 46, объявил в четверг глава руководящего комитета партии Грэм Брэди.
По предварительной проекции, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате - палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".