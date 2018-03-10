По информации полиции, взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на экспертизу.
Неизвестные бросили в здание боевую гранату. На месте ЧП полицейские увидели задымление, после чего вызвали сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и "скорую", но их помощь не потребовалась.
Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал, сообщают СМИ со ссылкой на столичную полицию. По некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".