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    Конгресс украинских националистов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Националисты под генконсульством Польши в Одессе, 5 февраля 2018
    Одесские защитники Бандеры пикетировали генконсульство Польши
    17:05 05.02.2018
    381Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В акции протеста под зданием генерального консульства Польши в Одессе приняли участие несколько десятков человек, в их числе - активисты "Свободы", КУН и "Правого сектора".
    Взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов в Киеве
    Полиция открыла производство по взрыву в офисе "Конгресса украинских националистов"
    02:33 22.05.2017
    112Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на экспертизу.
    Взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов в Киеве
    Взрыв у офиса "Конгресса украинских националистов" в Киеве 
    03:16 21.05.2017
    409Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Неизвестные бросили в здание боевую гранату. На месте ЧП полицейские увидели задымление, после чего вызвали сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и "скорую", но их помощь не потребовалась.
    На месте взрыва гранаты в офисе Конгресса украинских националистов. Видео
    На месте взрыва гранаты в офисе "Конгресса украинских националистов" 
    01:25 21.05.2017
    278Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал, сообщают СМИ со ссылкой на столичную полицию. По некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.
    Взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов в Киеве
    Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве
    00:57 21.05.2017
    704Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации СМИ, неизвестные бросили в здание боевую гранату. На месте ЧП полицейские увидели задымление, после чего вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
    Заседание группы по подготовке первой сессии Рады
    Первое заседание депутатской группы Рады: "представители власти делят власть"
    18:30 19.11.2014
    334Коалиция и новый Кабмин
    Представители всех прошедших в парламент партий впервые сели за стол переговоров.
    Потасовка под стенами ВР
    Националисты ищут провокаторов и славят Иисуса
    16:26 14.10.2014
    424Последнее заседание ВР перед выборами: голосование, скандалы, протесты
    Традиционный марш УПА, организованный партией "Свобода", проходил мирно и организованно. Митинг под стенами Рады также начинался спокойно, хотя правоохранители опасались провокаций.
    Заседание Верховной Рады
    Предвыборные теледебаты на внеочередных выборах в Раду стартуют 13 октября
    04:12 13.10.2014
    364Выборы в парламент 2014
    Согласно результатам жеребьевки, 13 октября в дебатах примут участие Национальная демократическая партия Украины, "Зеленая планета", "Народный фронт", Всеукраинского аграрное объединение "Заступ".
    Дебаты на Первом Национальном, видео
    Выборы в Раду. График теледебатов 
    09:44 08.10.2014
    1344Выборы в парламент 2014
    В "Национальных дебатах" примут участие 28 политических сил среди 29-ти зарегистрированных ЦИК. Первая предвыборная "дуэль" состоится 13 октября.
    Национальные теледебаты. Архивное фото
    Участие в предвыборных теледебатах примут 28 партий, КПУ отказалась
    21:15 07.10.2014
    187Выборы в парламент 2014
    Модераторами дебатов будут журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе и гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.
    Заседание ЦИК Украины. Архивное фото
    ЦИК завершил регистрацию партий на выборах в Раду
    01:12 27.09.2014
    381Выборы в парламент 2014
    Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партий для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, передает информагентство УНИАН.
    Шествие по случаю Дня Соборности Украины
    Шествие по случаю Дня Соборности Украины 
    07:29 21.01.2013
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    Около двухсот активистов провели в воскресенье в Киеве шествие по случаю наступающего Дня Соборности Украины, который отмечается 22 января.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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