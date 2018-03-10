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    Кировлес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Блогер Алексей Навальный
    Навальный просит оправдать его за недоказанностью вины
    12:20 05.07.2013
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    Алексей Навальный требует оправдательного приговора по делу о хищении имущества из КОГУП "Кировлес", считая, что стороне обвинения не удалось представить доказательств его вины.
    Блогер Алексей Навальный
    Защита Навального требует оправдания по делу о хищении из "Кировлеса"
    11:15 05.07.2013
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    "Прошу в отношении Навального вынести единственно возможный в данной ситуации оправдательный приговор", - сказала, выступая в пятницу в прениях, адвокат Ольга Михайлова.
    Блогер Алексей Навальный
    Навальный считает обвинение по делу "Кировлеса" абсурдным
    10:20 17.06.2013
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    Алексей Навальный на заседании суда в понедельник заявил, что считает обвинение по делу о хищении имущества "Кировлеса" абсурдным и противоречащим показаниям свидетелей.
    Блогер Алексей Навальный
    Защита Навального и Офицерова требует отвода судьи по делу "Кировлеса"
    09:33 10.06.2013
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    Защита Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых по делу о хищении имущества КОГУП "Кировлес", требует отвода судьи Ленинского суда Кирова Сергея Блинова.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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