Во время акции протеста студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого заклеили рты скотчем. По их словам, данный жест демонстрирует позицию администрации вуза.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.