Министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.
Зима - прекрасная пора для учебы... дома! Студенты университета им. Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение. И это далеко не единственный опустевший на время холодов украинский ВУЗ. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
День знаний в Украине из доброго семейного праздника потихоньку превращается в торжество показательного патриотизма. Если в прошлые годы национальному колориту забыли уделить внимание, то сейчас решили в полной мере наверстать упущенное.
По результатам голосования ректором был переизбран Леонид Губерский, за него отдали свои голоса 2171 человек. В голосовании приняли участие все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".