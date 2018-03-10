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    Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Лилия Гриневич
    Гриневич прокомментировала отмену занятий в КНУ им. Шевченко
    23:54 17.01.2018
    877Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.
    Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
    Бедный брат - студент и ВУЗ тоже - бедный. Соцсети о "холодных" каникулах
    16:50 17.01.2018
    1154Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Зима - прекрасная пора для учебы... дома! Студенты университета им. Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение. И это далеко не единственный опустевший на время холодов украинский ВУЗ. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Студенты КНУ им. Т. Шевченко. Архивное фото
    Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
    01:48 17.01.2018
    4903Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По данным эксперта в вопросах энергетики Андрея Геруса, отмена стационарных занятий в КНУ им. Шевченко обусловлена отсутствием у вуза средств на оплату отопления.
    Акция протестов студентов КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве 24 ноября
    Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за холодных аудиторий
    12:30 24.11.2016
    1306Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Сообщается, что студенты вышли на протест в связи с тем, что руководство университета решило экономить на отоплении помещения, молодые люди учатся при температуре 6-10 градусов.
    Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
    В университете Шевченко открестились от студента, поспорившего с Порошенко
    15:11 10.10.2016
    1095
    В КНУ имени Тараса Шевченко сообщили, что на встрече с главой государства кроме студентов вуза присутствовали учащиеся Могилянки и педагогического университета имени М. П. Драгоманова.
    Спикер Рады Андрей Парубий на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко
    Первое сентября в Киеве. "Совковый" патриотизм и Парубий aka Мадонна
    19:24 01.09.2016
    5853День знаний в Украине
    День знаний в Украине из доброго семейного праздника потихоньку превращается в торжество показательного патриотизма. Если в прошлые годы национальному колориту забыли уделить внимание, то сейчас решили в полной мере наверстать упущенное.
    Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
    Университет Шевченко выдал филологам дипломы с ошибками
    16:28 13.07.2016
    1969
    В Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выдали приложения к дипломам бакалавров с ошибками в английских словах.
    Выборы ректора в КНУ им. Т. Шевченко
    В КНУ им. Шевченко впервые в истории прошли выборы ректора
    02:54 20.10.2015
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    По результатам голосования ректором был переизбран Леонид Губерский, за него отдали свои голоса 2171 человек. В голосовании приняли участие все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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