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Зима - прекрасная пора для учебы... дома! Студенты университета им. Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение. И это далеко не единственный опустевший на время холодов украинский ВУЗ. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?