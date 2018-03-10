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    Киевпрайд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Место сбора участников гей-парада в Киеве
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    17:49 15.06.2017
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    По информации "Киевпрайда", название станции, которая будет принимать участников марша после его завершения, из соображений безопасности назовут позже.
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    К Евровидению создана карта дружественных мест для ЛГБТ-гостей
    15:57 27.04.2017
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    Карту создали представители организации "КиевПрайд". На ней можно увидеть дружественные рестораны, кафе, магазины и клубы столицы. Доступны онлайн- и оффлайн-версии.
    Марш Равенства в Киеве. Архивное фото
    Марш равенства проведут в Киеве 12 июня
    14:55 15.04.2016
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    "КиевПрайд-2016" пройдет с 6 по 13 июня под общим лозунгом "За нашу и вашу свободу!". В пресс-службе уточнили, что в минувшем году общество стало свидетелем множества ситуаций нарушения права человека на мирные собрания.
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    09:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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