В коммунальном предприятии сообщили, что, по расчетам специалистов, экономически обоснованный тариф - 6, 91 гривен на проезд наземными видами транспорта и 15,39 гривен на проезд в городской электричке.
Первая репетиция парада обернулась скандалом. "Киевавтодор" заявил, что бронированная техника повредила свежий асфальт. Проспект Победы, по которому военные добиралась до центра Киева, ремонтировали лишь несколько дней назад.
Расследование поручено провести первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Игорю Никонову, и. о. директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александру Козловскому и директору Киевпастранса Сергею Майзелю.
Согласно данным, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" разместило автобусный парк на этом участке. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что земли заняты без каких-либо разрешительных документов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".