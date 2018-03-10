наверх
10.03.201815:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Киевпастранс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Киевпастранс
    "Киевпастранс" сообщил желаемую стоимость проезда в наземном транспорте
    03:47 31.05.2017
    229
    В коммунальном предприятии сообщили, что, по расчетам специалистов, экономически обоснованный тариф - 6, 91 гривен на проезд наземными видами транспорта и 15,39 гривен на проезд в городской электричке.
    Репетиция военного парада ко Дню независимости на Крещатике
    Репетиция парада ко Дню Независимости вновь парализует центр Киева
    09:23 22.08.2016
    283225 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Первая репетиция парада обернулась скандалом. "Киевавтодор" заявил, что бронированная техника повредила свежий асфальт. Проспект Победы, по которому военные добиралась до центра Киева, ремонтировали лишь несколько дней назад.
    20 сентября в Киеве прошел 14 традиционный Мегамарш в вышиванках.
    "Киевпасстранс" решил провести конкурс: проездной за селфи в вышиванке
    11:18 19.05.2015
    273
    В День украинской вышиванки всем желающим предлагают одеть национальный наряд и сфотографироваться с кондуктором в автобусе.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Кличко поручил сотрудникам мэрии проверить "Киевпастранс" на коррупцию
    14:25 15.05.2015
    89
    Расследование поручено провести первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Игорю Никонову, и. о. директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александру Козловскому и директору Киевпастранса Сергею Майзелю.
    Автобус
    МВД расследует дело о разворовывании бюджетных средств в "Киевпастрансе"
    17:17 30.03.2015
    53
    Начальник управления МВД Украины в Киеве генерал-майор милиции Александр Терещук сообщил, что правоохранители получили документы о финансовых преступлениях на коммунальном предприятии.
    Молоток судьи
    Прокуратура вернула Киеву землю, незаконно занятую "Киевпасстрансом"
    16:08 25.03.2015
    85
    Согласно данным, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" разместило автобусный парк на этом участке. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что земли заняты без каких-либо разрешительных документов.
    Конечная остановка скоростного трамвая в Киеве. Архивное фото
    Скоростной трамвай сошел с рельсов в Киеве
    00:15 10.02.2015
    590
    На место происшествия были оперативно направлены аварийно-восстановительные средства КП "Киевпастранс" для осуществления мероприятий по восстановлению движения трамваев на линии.
    Автобус
    Киевский транспорт подорожает вдвое. Сэкономить не получится
    20:27 04.02.2015
    1840
    Транспорт в Киеве подорожает, окончательное решение принято столичными властями. Какими будут тарифы, и кто сохранит льготы на проезд?
    Трамвай
    В Киеве ряд автобусных и трамвайных маршрутов прекратили работу
    15:17 12.01.2015
    433
    Как сообщили в КП "Киевпастранс", отмена маршрутов вызвана нескольими причинами - низким пассажиропотоком, высокой ценой на топливо и тем, что маршруты дублируются еще несколькими путями.
    Забастовка транспортников в Киеве
    Глава "Киевпастранс" надеется на окончание забастовки водителей в пятницу
    15:31 18.12.2014
    217
    По словам Майзеля, сейчас проходят консультации с профсоюзом и руководителями предприятий.
    Забастовка транспортников в Киеве
    Столичные транспортники вышли на бессрочный страйк 
    10:35 18.12.2014
    405
    Три трамвайных депо в Киеве в четверг не выехали на маршруты, так как работники транспортной сферы столицы объявили бессрочную забастовку. Люди ждут выплат зарплат за октябрь и ноябрь.
    Трамвай
    Три трамвайных депо в Киеве объявили бессрочную забастовку
    09:32 18.12.2014
    374Кризис в экономике Украины
    В связи с не решением вопроса погашения задолженности по заработной плате.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги