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    Каспийская флотилия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Российские корабли вышли в Черное и Каспийское моря на учениях. Видео
    Российские корабли вышли в Черное и Каспийское моря на учения 
    04:21 09.02.2016
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    Российские военные корабли в рамках проверки боеготовности войск Южного военного округа отрабатывают поиск подводных лодок условного противника и мин в Черном и Каспийском морях, сообщило во вторник управление пресс-службы и информации Минобороны России.
    Каспийская флотилия России запускает крылатые ракеты по позициям ИГ в Сирии
    Корабли РФ запустили крылатые ракеты для поражения позиций ИГ 
    16:39 07.10.2015
    1495Сирия: военное противостояние.
    Объектами поражения стали заводы по производству снарядов и взрывчатых устройств, командные пункты, склады боеприпасов и лагеря подготовки боевиков "Исламского государства".
    За сутки в Сирии совершено 25 вылетов Су-34, Су-24М и Су-25 - Минобороны РФ
    Корабли ВМФ России поразили командные пункты ИГ в Сирии - Минобороны РФ
    16:19 07.10.2015
    1902Сирия: военное противостояние.
    С борта военных кораблей запущены крылатые ракеты, которые были направлены на командные пункты "Исламского государства" и заводы по производству снарядов и взрывчатки.
    Международные военно-морские учения. Архивное фото
    Корабли Каспийской флотилии провели ракетную дуэль в море
    11:30 10.10.2014
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    В ходе дуэли российские моряки отработали маскировку, поиск и обнаружение морской цели с последующим нанесением ракетного удара.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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