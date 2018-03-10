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    Карпатнефтехим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Президент Украины Петр Порошенко
    Коллектив "Карпатнефтехима" призвал Порошенко возобновить связи с РФ
    11:44 20.10.2016
    3327Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    К призыву присоединились более 2 тысяч сотрудников нефтехимического завода. В тексте петиции сказано, что страны СНГ и особенно Россия являются одними из ключевых партнеров Украины.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    ЛУКОЙЛ планирует вывести "Карпатнефтехим" на безубыточную работу
    16:08 12.02.2014
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    ЛУКОЙЛ считает возможным вывести "Карпатнефтехим" в Калуше на безубыточную работу, сообщил глава компании Вагит Алекперов.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    ЛУКОЙЛ готов возобновить производство на "Карпатнефтехиме"
    12:18 01.11.2013
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    Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО "ЛУКОЙЛ" готова в полном объеме возобновить производство на нефтехимическом предприятии "Карпатнефтехим" (Калуш, Украина).
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Азаров посетил "Карпатнефтехим", где возобновили производство
    13:58 10.09.2013
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    Премьер-министр Украины Николай Азаров во вторник посетил украинское ООО «Карпатнефтехим», входящее в группу ЛУКОЙЛ, которое возобновило производство полиэтилена, принял участие в запуске новой установки.
    "Карпатнефтехим" планирует возобновить работу в середине сентября
    14:03 07.08.2013
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    ООО "Карпатнефтехим" планирует возобновить работу в середине сентября, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Шулиндин на совещании с руководителями служб завода.
    Юрий Бойко
    Кабмин Украины одобрил меморандум с ЛУКОЙЛом
    12:49 12.04.2013
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    Кабинет министров Украины одобрил меморандум с украинскими предприятиями группы ЛУКОЙЛ по возобновлению работы ООО "Карпатнефтехим", заявил вице-премьер Украины Юрий Бойко.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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