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    Капитолий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Американский полицейский. Архивное фото
    Трое вооруженных людей задержаны недалеко от Капитолия
    00:20 13.07.2016
    72Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    По данным полиции, выстрелы раздались, когда подозреваемые пытались бежать из под стражи. Вся ситуация развивалась менее чем час и спустя это время здания конгресса были вновь открыты.
    Капитолий в дни национального траура в Америке
    Полиция оцепила Капитолий после сообщений о вооруженном человеке
    23:57 12.07.2016
    67Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Согласно информации полиции Капитолия, несущей охрану комплекса зданий конгресса США, вооруженного человека видели около одного из зданий. Внутри здания всем сотрудникам запретили выходить из офисов.
    Ситуация возле Капитолия. Архивное фото
    Массовое задержание активистов произошло во время митинга возле Капитолия
    02:01 12.04.2016
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    Как сообщается, протестующие, среди которых много молодежи, надеялись занять ступени Капитолия, где заседает конгресс США. Полиция после предупреждений начала задерживать участников несогласованной акции.
    Ситуация возле Капитолия в США после инцидента со стрельбой
    Стрельба на Капитолийском холме: ситуация возле конгресса США 
    09:50 29.03.2016
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    Накануне у конгресса США произошла стрельба, в результате которой пострадали сотрудник полиции и женщина, очевидец ЧП. О ситуации возле конгресса смотрите в фоторепортаже.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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