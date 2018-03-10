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    Кабинет министров Венгрии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Венгерская граница
    Венгрия выдала миллион паспортов этническим венграм за рубежом
    09:07 19.12.2017
    260Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
    Владимир Гройсман
    Гройсман назвал шантажом заявление Венгрии об автономии этнических венгров
    11:41 17.11.2017
    1015Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Ранее венгерский вице-премьер заявил, что этнические венгры имеют право на автономию и получение гражданства, несмотря на проживание за рубежом.
    Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог
    Венгрия намерена выяснить истинные причины украинского закона об образовании
    23:51 24.09.2017
    346Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог надеется во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Венгрия выразила протест против украинского закона "Об образовании"
    19:07 06.09.2017
    1864Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Согласно заявлению венгерского правительства, Венгерия ожидает, что Украина пересмотрит и откорректирует закон таким образом, чтобы от этого не пострадали права нацменьшинств, в том числе венгров.
    Вывеска госучреждения в Закарпатье на украинском и венгерском языках
    Правительство Венгрии призвало Украину не ограничивать права венгерского меньшинства
    22:44 21.04.2017
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    Государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес выразил надежду, что Украина не собирается ограничивать права венгерского меньшинства в вопросах образования, использования родного языка и двойного гражданства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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