По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог надеется во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.
Государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес выразил надежду, что Украина не собирается ограничивать права венгерского меньшинства в вопросах образования, использования родного языка и двойного гражданства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".