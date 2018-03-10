Ремонтные бригады КП "Компания "Вода Донбасса" по-прежнему не могут получить допуск для выполнения восстановительных работ на участке канала Северский Донец-Донбасс от насосной станции третьего подъема до балки Шумы, сообщает пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.