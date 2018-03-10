СБУ провела обыск на коммунальном предприятии "Киевблагоустройство". Событие комментируют советник мэра Киева по вопросам благоустройств, нардеп Дмитрий Белоцерковец и председатель общественной организации "Гражданский корпус" Роман Солодкий.
"Самохин совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону сотрудников благоустройства и был задержан полицией", - написал директор коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Иван Клипа на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".