наверх
10.03.201819:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Христианско-социальный союз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Парламентские выборы в Германии
    Блок Меркель лидирует по данным подсчета голосов в 227 избирательных округах
    01:58 25.09.2017
    97Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    По данным ЦИК, Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС - 7,9% голосов.
    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
    Альянс Меркель теряет рейтинги за 2 недели до выборов - опрос
    23:34 09.09.2017
    315
    Согласно результатам опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid, 37% избирателей предпочли ХДС/ХСС - это на 1% меньше, чем неделю назад. СДПГ поддерживают все те же 24% избирателей.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель станет единым кандидатом от правящей коалиции на пост канцлера ФРГ
    05:54 29.01.2017
    316
    По словам премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, Ангела Меркель станет общим кандидатом на пост канцлера от ХСС и ХДС после встречи партий в Мюнхене.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Все теги

    Персоны